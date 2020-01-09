شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يفقد 8 لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير
أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام شباب الأهلي غداً في نصف نهائي كأس الخليج العربي، أن «فخر أبوظبي» يفتقد 8 لاعبين في اللقاء الذي يقام على استاد محمد بن زايد.
ويستمر غياب الثلاثي علي خصيف وخلفان مبارك وسلطان الغافري، لعدم اكتمال شفائهم من الإصابة، وكذلك 5 من اللاعبين الموجودين حالياً مع المنتخب الأولمبي في تايلاند لخوض مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، وهم عبدالله رمضان، وخليفة مبارك الحمادي، ومحمد عمر العطاس، وزايد العامري، والحارس عبد الرحمن العامري.
واستغرب مدرب الجزيرة التوقيت الذي تقام فيه المباراة في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه الشباب.
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