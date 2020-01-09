وليام أوسو: الدوري الإماراتي ليس سهلاً وهـدفي أن أكـون مميزاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:محمود شرف

أثبت المهاجم الغاني وليام أوسو أنه صفقة رابحة لعجمان، وخير من يشغل مركز رأس الحربة في الفريق، بعدما خاض هذا الموسم 16 مباراة مع «البرتقالي» في المسابقات كافة (1407 دقائق) وسجل تسعة أهداف، منها ستة في دوري الخليج العربي، ليسهم مع زملائه في احتلال فريقه للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.

«الخليج الرياضي» التقى وليام أوسو للحديث عن تجربته مع عجمان، والأولى له في منطقة الشرق الأوسط بعد تجربة واسعة في أوروبا، وعن رؤيته لدوري الخليج العربي ومستقبله فيه والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وهنا نص الحوار:

* أولاً عرفنا عن نفسك، ومسيرتك الكروية قبل الوصول للعب في صفوف عجمان بدوري الخليج العربي؟

- أنا من مواليد 13 سبتمبر/‏ أيلول عام 1989، بدأت مسيرتي مع نادي ريال تامالي في غانا وأنا في عمر 15 سنة، ثم انتقلت إلى اندرلخت البلجيكي بعمر 17 سنة، ومنه إلى سبورتينج لشبونة البلجيكي الذي يضم أفضل أكاديمية لتخريج اللاعبين، ومنه تخرج لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، وبقيت في صفوف النادي من 2008 حتى 2014، وأعرت خلال تلك الفترة إلى أندية أخرى مثل ريال سبورت كلوب وجل فيسنتي في البرتغال، وسيركل بروج وويسترلو في بلجيكا، وكورونا بوروسوف الروماني، وقد تعرضت لإصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدتني 9 أشهر عن الملاعب، لأعود مجددا إلى بلجيكا في 2014 وقد لعبت هناك لرويال أنتويرب، ومنه انتقلت إلى نادي عجمان في مطلع الموسم الحالي.



غياب الحظ



* كيف تصف تجربتك الغنية في أوروبا؟

- خلال لعبي مع سبورتينج لشبونة قابلت الكثير من اللاعبين الذين أصبحوا نجوماً، ولعبت لفرق 19 و20 سنة ثم الرديف، ولم أستطع الوصول إلى الفريق الأول، حيث تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي أبعدتني عن الملاعب تسعة أشهر، وعموماً لم يكن لي حظ في اللعب المستمر مع الفرق الكبيرة التي انضممت لها، حيث كانوا يهتمون بجلب الأسماء المعروفة لتحقيق الفائدة السريعة، ولكن عودتي لبلجيكا أفادتني، حيث سجلت العديد من الأهداف في السنوات الأخيرة قبل انضمامي لعجمان.



تجربة مميزة



* كيف ترى تجربتك في الدوري الإماراتي؟، وهل تسعى لإثبات نفسك كأحد أفضل المهاجمين فيه؟

- تجربة جيدة حتى الآن، وبالطبع هدفي أن أكون مميزاً في الدوري الإماراتي، هناك دافع لي دائماً بأن أكون الأفضل، وأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك، في البداية تغيرت علي طريقة اللعب، وكذلك عانيت الحرارة والطقس والإصابة التي تعرضت لها وأبعدتني عشرة أيام عن الملاعب، لكن بعد ذلك تأقلمت على أسلوب اللعب في الدوري الإماراتي، وكان ذلك بمثابة التحدي بالنسبة لي، والحمدالله نجحت في كسبه حتى الآن وأتطلع إلى الأفضل في المستقبل.

* وكيف وجدت الدوري الإماراتي؟، وهل هو قوي أم سهل؟

- بالتأكيد دوري قوي وصعب، عندما تعاقدت مع عجمان سمعت من بعض اللاعبين الذين استشرتهم أنه دوري سهل، لكنني لم أجده كذلك قطعاً، وقد وجدت أن أي لاعب إذا لم يبذل مجهوداً كبيراً ويقدم أقصى ما عنده لا يستطيع النجاح فيه، لكن للصراحة هناك مسألة سلبية وتتعلق بالتحكيم، هناك الكثير من الحكام الجيدين، لكن البعض القليل من الحكام لا يساعدون على لعب كرة قدم حقيقية، وأن يقدم اللاعب كل ما عنده في المباريات، حيث يجعلونك تخرج عن تركيزك كلاعب من خلال بعض القرارات التي يتخذونها.

* وكيف رأيت المنافسة؟

- صعبة جداً على كل المراكز، وهذا ما يفسر تقارب عدد النقاط بين الفرق المنافسة على اللقب أو منطقتي الوسط والهبوط، المستويات متكافئة بين الكثير من الفرق، وعامل الأرض والجمهور ليس حاسماً لتحديد نتيجة أي مباراة، لذلك فإن أي لقاء تخوضه لايمكن التكهن بنتيجته.



نادي العائلة

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* كيف رأيت نادي عجمان؟

- نادٍ عائلي، الكل يتعامل بهذا الجو من رئيس النادي حتى آخر عامل، وبيئة نادي عجمان تساعد على لعب كرة القدم والتميز، والمساعدة تجدها من الجميع عندما تحتاج لها، وحالة التكاتف تكون أقوى عند مرور الفريق بحالة سيئة ويصادف نتائج سلبية، حيث ترى الجميع من إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين وجمهور ومحبين يعملون بجد أكبر لتخطي هذه المرحلة والعودة للنتائج الإيجابية، وهذا شيء مميز جداً ساعد في تحقيق النتائج الجيدة في المباريات الأخيرة وأعاد الفريق إلى السكة الصحيحة.

* أجانب أعجبوك في دوري الخليج العربي؟

- هناك كثر في الدوري، لكن البرازيلي كورنادو صانع ألعاب الشارقة يأتي في مقدمتهم، أراه لاعباً مميزاً وأنا معجب به، لكن الأمر الذي لا يعجبني في كورنادو وضعه في مكان أنه يساوي فريق الشارقة، فإذا غاب لأي سبب تأثر الفريق بذلك وتراجعت النتائج، كما حدث للشارقة في المباريات الأخيرة.



خطوة إلى الأمام



* وماذا عن محترفي عجمان؟

- الكل مميز ويقوم بدوره حسب مركزه، وأنا هنا أشكر أيضاً اللاعبين المواطنين وكل زملائي في الفريق، حيث يقدمون مستويات جيدة ويلعبون كفريق، وهذا سر تميزنا في عجمان.

* كلمة أخيرة؟

- أتمنى أن يحقق عجمان هذا الموسم مركزاً أفضل من الموسم الماضي، ويقفز خطوة إلى الأمام، أعرف أنه حقق مركزاً جيداً عندما نال المركز السابع لكن طموحنا سيكون أن نصل إلى مكان أفضل.



سيرة ذاتية



الاسم: وليام أوسو.

مواليد: أكرا (غانا) 13 سبتمبر/ أيلول 1989.

النادي الحالي: عجمان:

المركز: مهاجم.

الرقم 9.

تعد تجربته مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي هي الأفضل له على الصعيد الاحترافي، وقد لعب في صفوفه من 2014 حتى 2019 وساهم بعودته إلى صفوف أندية النخبة بعدما لعب له 139 مباراة وسجل 44 هدفاً، كما سجل 11 هدفاً في 38 مباراة مع ويسترلو البلجيكي الذي لعب له من 2011 حتى 2013.



ساهم في 10 أهداف من 18 هدفاً



حسب إحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين، فإن الغاني وليام أوسو لعب 11 مباراة في الدوري من أصل 12 لفريقه، بواقع 984 دقيقة، وقد سجل ستة أهداف، منها ثلاثة برأسه وهدفان بالقدم اليمنى وهدف باليسرى.

وكان وليام أوسو وراء أربع كرات حاسمة، جاءت منها أهداف لفريقه، أي أنه ساهم في عشرة أهداف من أصل 18 سجلها عجمان. كما ساهم أوسو هجومياً في صناعة 12 فرصة محققة، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 70.7%، وساهم أوسو في الدفاع أيضاً، وبلغت نسبة افتكاك الكرة لديه 75%.