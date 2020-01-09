ورشة لتعديلات النظام الأساسي ولائحــة انتخـابــات اتحــاد الكــرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الأمانة العامة في اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقر الاتحاد بدبي ورشة قانونية لمناقشة التعديلات التي أجريت على لائحة الانتخابات وتعديلات النظام الأساسي للاتحاد، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمستشارين القانونيين للاتحاد والأندية.

وقال ابن هزام إن التعديلات التي جرت على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات جاءت بعد دراسة معمقة ومستفيضة قامت بها الإدارة القانونية في الاتحاد بالتعاون مع مجموعة من المستشارين القانونيين في الدولة بعد جلسات من الدراسة والتشاور للوصول إلى التعديلات المناسبة.

وبين الأمين العام أن هذه التعديلات تم إرسالها مسبقاً إلى جميع أندية الدولة للاطلاع عليها قبل عقد هذه الورشة، موضحاً أنه تم شرح هذه التعديلات خلال الورشة القانونية لممثلي الأندية حيث كانت النقاشات مفيدة جداً وساعدت كثيراً على أن تكون التعديلات أكثر دقة وانسجاماً مع نظام الانتخابات لمجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث يحرص الاتحاد دوماً على مشاركة الأندية في مثل هذه الجوانب المهمة من عمل الاتحاد والتي تكون بحاجة إلى تبادل الرأي.