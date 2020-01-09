مواجهات قويّة في جولتي آل مكتوم العربية والمهجنة وسنجسبيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يواصل مضمار ميدان العالمي منافساته المثيرة، حيث ينطلق اليوم السباق الثاني من كرنفال كأس دبي العالمي السابع عشر، وهو الحدث العالمي الذي يشهد مشاركة أكثر من 237 خيلاً دولياً، قادمة من 16 دولة، وبإشراف 76 مدرباً حول العالم للمنافسة في 61 سباقاً للخيول المهجنة و4 للخيول العربية.

وزادت الجوائز المالية للكرنفال عن معدلات العام الماضي، وباتت تبلغ في مجموعها 12.74 مليون دولار، موزعة على 65 سباقاً من مختلف الدرجات وعلى شتى المسافات منها 61 للخيول المهجنة الأصيلة على المسارين الرملي والعشبي، فضلاً عن أربع بطولات رئيسية للجياد العربية قبل انطلاقة كأس دبي العالمي يوم السبت 28 مارس المقبل، وبخلاف الجوائز المالية لسباقات الكرنفال، تبلغ جوائز أمسية كأس دبي العالمي 35 مليون دولار.

ويشتمل سباق اليوم على 8 أشواط مثيرة تشمل أولى جولات تحدي آل مكتوم بشقيها العربية (جروب 1) والمهجنة (جروب2) بالإضافة إلى سباق سنجسبيل ستيكس الذي تم ترفيعه للفئة الثانية هذا العام، وسباق تحضيري 2000 جينيز.

ويشارك 96 خيلاً في الحفل برعاية شركة لونجين، التي ترعى سباق اليوم البالغ مجموع جوائزه مليوناً و310 آلاف دولار، ويستهل الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة على لقب تحدي آل مكتوم (جروب 1) لمسافة 1600 متر.

ويصل الحفل إلى قمته في الشوط السادس الرئيسي بسباق الفئة الثانية الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة ومسافته 1600 متر.

ويشهد الشوط السادس والرئيسي، الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة (ج2)، على مسافة الميل بمشاركة ثمانية خيول، ويعود حامل اللقب «نورث أمريكا» (سيمار/‏ مولن) الذي ظفر بالجولة الثانية كذلك العام الماضي، ومعه الوصيف من الجولة الأولى «كمبير» (واتسون/‏ دوبس)، بعد افتتاحه الموسم الجاري في المركز الثاني خلف «سيكرت أمبيشن» قبل شهر، كما يشارك رفيقه في الإسطبل وصاحب المركز الثالث من النسخة الماضية «منتزه».

ويدفع المدرب العالمي سعيد بن سرور بجواد جودلفين «تيم توك»، أمام البالغ من العمر 10 أعوام «هيفي ميتال» (سالم بن غدير/‏ برزلونا) بطل جودلفين مايل، وتكتمل القائمة بوجود «روديني» (أحمد بن حرمش/‏ بيزلي) و«ذا جريت كوليكشن» بإشراف واتسون.

وتنطلق الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة (ج1) في الشوط الأول على مسافة الميل بمشاركة 16 خيلاً، ويعود الوصيف في النسخة الماضية «ايه اف السجنجل» (أورتيل/‏ مازور) في سباقه الثاني بالموسم، ومعه رفيقه في الإسطبل «ايه اف الوجل» الفائز في سباقين بالشارقة هذا الموسم بقيادة تاج أوشيه.

وينطلق «إي اس عجيب» (إبراهيم أصيل/‏ هيتشكوت) الفائز في آخر نسختين من سباق بني ياس (ج2) في ميدان، وتنافسه «عاتبة الخالدية» (علي الرايحي/‏ هارا) بطلة مجاني ستيكس.

ومن الأفراس المشاركة أيضاً «ميرنا» (دو روال/‏ مولن) التي ما زالت تبحث عن فوز محلي، والفرس القوية «ار بي موني تو بيرن» (لمارتنيل/‏ فيرون).

ويشهد الشوط الرابع سباق سينجسبيل ستيكس على مسافة 1800 متر الذي تم ترفيعه للفئة الثانية هذا العام، بمشاركة أبطال عالميين، مثل جواد جودلفين «بن بطل» ورفيقه في الإسطبل «دريم كاسل» وكلاهما بإشراف المدرب الكبير سعيد بن سرور.

ويعود «دريم كاسل» للدفاع عن لقب سنجسبيل ستيكس، لكنه يواجه رفيقه في الإسطبل وبطل النسخة قبل الأخيرة من السباق «بن بطل»، حامل الوزن الأعلى الذي لم يكتفِ بألقاب محلية مثل دبي تيرف وحسب، بل امتدت نجاحاته حول العالم مع لادبروكس ستيكس (جروب 1) في أستراليا وجويل ستيكس (جروب 2) في نيوماركت.

ويبدأ «فور ذا توب» (سالم بن غدير/‏ برزلونا) مسيرته المحلية بعد نجاحات أرجنتينية، فيما يفتتح «ماجستيك مامبو» موسم المدرب مايك ديكوك.

ويجتذب تحضيري سباق ال 2000 جينيز لمسافة 1600 متر (شروط)، 16 من خيول الثلاث سنوات، تبحث عن الانطلاقة من هذه المنصة المهمة، ويدفع سعيد بن سرور بثلاثي جودلفين الذي يتقدمه «فيرست فيو» للمرة الأولى في الدولة عقب مشاركتين ناجحتين في بريطانيا، ومعه الواعد «ليزر شو» برصيد فوز ثم وصافة، إضافة إلى «لوست إن تايم».

وتتنافس ثمانية خيول في سباق تكافؤ على مسافة 1200 متر بالشوط الثاني، ثلاثة منها بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأبرزها «اختيار» (واتسون/‏ كرولي)، والخبير «رافد» (الرايحي/‏ هارا)، إضافة ل«مقرب» (المهيري/‏ فريزو).

وتخوض عدة خيول قادمة من الخارج مشاركتها الأولى في الشوط الخامس على مسافة الميل العشبي (تكافؤ)، من ضمنها «زاكوسكي» (أبلبي/‏ بيوك) الفائز في سباق في كيمبتون، ورفيقه في الاسطبل «مرحبا» برصيد انتصارين، وهنالك المتألق في إيطاليا «وايت فوريفر» (بوتي/‏ تودهوب).

وينطلق سباق دبي تروفي (شروط) في سابع الأشواط على مسافة 1200 متر، وتتاح الفرصة ل16 من خيول الثلاث سنوات التي تأتي غالبيتها من خارج الدولة أو لم تفز محلياً من قبل، باستثناء «راكز» (بشالارد/‏ أوشيه) المتألق في جبل علي.

وتضم القائمة 5 خيول لجودلفين، فيدفع سعيد بن سرور باثنين أحدهما «كولور إميدج»، الفائز في بريطانيا «بلاتينوم ستار»، فيما يشرك أبلبي «ستوري أوف لايت»، و«سايلنت ويف» برصيد فوز واحد، و«شيسنغ دريمز» بضعف ذلك.

وفي الختام ينطلق سباق تكافؤ على مسافة الميل، ويدفع ابن سرور بالفائز في ثلاثة سباقات «بيس أوف هيستوري»، كما يشارك «كي فيكتوري» ومعه رفيقه في الإسطبل «غود فورتشن» الذي ذاق طعم النصر قبل عام في نفس السباق، ويفتتح «مزدوج» موسمه بعد غياب 270 يوماً، بينما يدفع إسماعيل محمد بالغائب منذ عام «باي أوف بويتس»، ويشارك واتسون بالمخضرم «جالفنايز» الذي اعتاد تقديم أداء قوي.



96 جواداً تتطلع إلى الفوز ب 1.310 مليون دولار

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رصدت الشركات الراعية لأشواط السباق الثمانية «لونجين»، مليون و310 آلاف دولار أمريكي، كجوائز نقدية للخيول الفائزة بأشواط اليوم، ويشهد حفل الليلة مشاركة 96 جواداً تتطلع للجوائز المالية المثيرة.

يبلغ مجموع جوائز الشوط الأول 65 ألف دولار، ورُصد للشوط الثاني 175 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع جوائز الشوط الثالث 100 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط الرابع 250 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط الخامس 135 ألف دولار، ورُصد للشوط السادس 350 ألف دولار، فيما تبلغ جوائز الشوط السابع 100 ألف دولار، وتم رصد 135 ألف دولار للشوط الثامن.



سعيد بن سرور: «بن بطل» و«تيم توك» في حالة طيبة



أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن جواد جودلفين «بن بطل» بشتاء رائع في دبي وهو في جاهزية طيبة، ولم يكن مرتاحاً للركض على الأرضية الثقيلة في آسكوت في مشاركته الأخيرة، وأفضل أداء قدّمه كان على أرضيات أكثر جفافاً، ولكنه ظل يتمرن بشكل جيد في الآونة الأخيرة.

وتابع: «الجواد يقدم أداءً جيداً من أول مشاركة بعد غيبة، ويبدو هذا السباق منطلقاً جيداً له، ويحمل وزناً أعلى من منافسيه، ولكنه جواد متميز، وآمل أن يحقق نتيجة جيدة.

وعن «دريم كاسل»، قال سعيد بن سرور: «هو في مستوى طيب أيضاً، وقدم أداء ممتازاً في سباقات الكرنفال العام الماضي، وأتطلع إلى بدء مشاركاته الموسمية على ذات المضمار والمسافة التي تناسبه».

ولجودلفين مشارك في السباق الرئيسي «تحدي آل مكتوم (الجولة الأولى) ج2»، وهو الجواد «تيم توك»، ويقول سعيد بن سرور: «طرأ تغير كبير في مستوى «تيم توك» منذ الكرنفال في العام الماضي، وآمل أن يقدم في السباق ما يظهره في ميدان التدريب، إنه حصان يعجبني كثيراً وقياساً بما نشاهده في التمارين الصباحية يمكن أن يكون أي شيء هذا الموسم».