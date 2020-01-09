صراع على طبيب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقلت المنافسة على خدمات اللاعبين إلى الكادر الطبي في إنجلترا، إذ يحاول نادي أرسنال المحافظة على طبيب النادي جاري أودريسكول، بعيداً عن محاولات الغريم ليفربول خطفه.

ويريد أندرو ماسي رئيس الكادر الطبي في ليفربول متصدر الدوري الرحيل من أجل منصب في ( فيفا)، لذا يبحث «الريدز» عن بديل، ويبدو أودريسكول مثالياً للمهمة،كما أن الطبيب الذي يعمل في أرسنال منذ 10 سنوات لن يقاوم إغراء فكرة العمل لدى بطل أوروبا.