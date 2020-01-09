محمد بن حمد يطلع على خطط نـادي الفجيـرة للفنـون القتاليـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري أمس، إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو المدير التنفيذي للنادي.

واطلع سموه على خطة النادي لعام 2020، وتحضيراته للمشاركة في البطولات الدولية والمحلية المقبلة، كما استمع سموه من العميد أحمد حمدان إلى شرح مفصل عن أبرز المشاركات والإنجازات التي حققها النادي في المرحلة الماضية، مشدداً على بذل المزيد من الجهد والمثابرة للمحافظة على نجاحات النادي المستمرة، وضرورة استعداد لاعبي النادي جيداً لخوض منافساتهم المقبلة، بجاهزية عالية، بهدف نيل أفضل المراكز في البطولات الدولية، مشيداً سموه بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارة النادي للارتقاء بمستوى لاعبيها.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي بالشكر والعرفان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير للنادي ورعايته الكريمة لبرامجه وأنشطته الرياضية كافة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.