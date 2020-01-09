النصر واتحاد كلباء حبايب.. والظفرة يهزم الحمرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



حقق الظفرة الفوز الأول له هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه الحمرية بشق الأنفس 6-5، في اليوم الأول من الجولة الأخيرة من دور الذهاب لدوري كرة الصالات التي شهدت أيضاً تعادل النصر واتحاد كلباء 1-1.

في اللقاء الأول، تبادل تسجيل الأهداف للظفرة أحمد خليل وميجويل كينجي وماثيوس الفيس، وللحمرية خليفة السويدي وإبراهيم خالد وخالد السقطري ليرفع الظفرة رصيده إلى 5 نقاط تاركاً الحمرية عند نقطته اليتيمة.

وانتهت مباراة النصر وضيفه اتحاد كلباء بتعادل الفريقين بعد مباراة سريعة وجيدة المستوى الفني خصوصاً من جانب فريق النمور الذي تقدم بهدف السبق عن طريق علي الزعابي في الشوط الأول وأدرك النصر التعادل عن طريق علي محمد قبل نهاية المباراة بست دقائق.

يذكر أن النصر يمر بفترة صعبة بسبب تفشي الإصابات والغيابات في أوساط اللاعبين وعلى رأسهم طارق أمان وإبراهيم سعيد وطلال فهد، وشارك محمد عبيد متأثراً بالإصابة في الكتف، وتعرض لاعبه المقيم جلال الصيادي للإصابة أثناء المباراة.

وفي المقابل، افتقد كلباء جهود لاعبه فهد كيسري ليرفع الفريق الأصفر رصيده إلى 10 نقاط والنصر إلى 14 نقطة، وأدار المباراة التي كانت قمة في كل شيء ثنائي التحكيم علي موسى وحسن الحمادي والدولي النخبة فهد بدر الحوسني حكماً ثالثاً وعبدالله الشحي مقيماً للحكام.

من جهة أخرى، أشاد عبدالله حسن الدرمكي مشرف اللعبة في نادي اتحاد كلباء بأداء فريقه، وقال «نلعب ونؤدي بشكل جيد ونكون قريبين من النقاط الثلاث وتقدمنا على جميع الفرق في آخر خمس مباريات وكنا متقدمين على خورفكان وعلى النصر في آخر مباراتين ولكن سوء الحظ حرمنا من تحقيق الفوز في الرمق الأخير».

وأكد الرضا عن الفريق، وشكر الإدارة برئاسة الدكتور خالد مطر الزعابي التي جددت الثقة بالمدرب البرازيلي رامون دياجو، وقال «هدفنا كفريق ان نكون ضمن فرق «البلاي أوف»، نعرف أين النقص والخلل وسندعم الفريق بلاعبين مواطنين قطعنا معهم شوطاً بعيداً إضافة إلى مقيم برازيلي، وشكري الخاص للجندي المجهول جاسم خاوي إداري الفريق».