هوكي جليد الإمارات برونزي «دولية بيلاروسيا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج أمس الأول منتخب الإمارات لهوكي الجليد بالميدالية البرونزية في بطولة كأس رئيس بيلاروسيا التي أقيمت على صالة العاصمة مينسك على مدار الأسبوع الماضي، بمشاركة 12 منتخباً من مختلف قارات العالم، وذلك بعد فوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على منتخب فنلندا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية التي جمعت بين منتخب بيلاروسيا صاحب الأرض ومنتخب روسيا القوي المصنف عالمياً وانتهت لصالح المنتخب صاحب الأرض بنتيجة 4-1 ليتوج بكأس البطولة.

وبفوز منتخبنا الوطني بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية يكون قد حقق هذا الإنجاز لأول مرة في تلك البطولة التي تقام كل عام بمشاركة نخبة من منتخبات العالم القوية التي ضمن معظمها التأهل لمونديال كأس العالم في لوكسمبورج إبريل المقبل.

وبعد نهاية مباراة المركزين الثالث والرابع قام الرئيس البيلاروسي الذي حضر اللقاء بتهنئة المنتخب، وأكد لهم أن مستوى الهوكي الإماراتي في تطور مستمر، وأعرب عن إعجابه بعزيمتهم القوية وأدائهم المشرف.

حضر المباراة أعضاء السفارة برئاسة أحمد محمد الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية رئيس البعثة، واحتفلوا جميعاً مع المنتخب الإماراتي بتحقيق المركز الثالث في تلك البطولة القوية.

وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً من الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية هنأهم خلاله على الأداء الرجولي القوي في البطولة بشكل عام، مشيراً إلى أن المركز الثالث والميداليات البرونزية في مطلع العام الجديد يبعث على التفاؤل مع بداية 2020.

وأكد سفير الدولة في بيلاروسيا أن الرياضة تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب، وأن التعاون الرياضي بين الإمارات وبيلاروسيا في هوكي الجليد يعتبر نموذجاً يحتذى به في ظل توقيع اتفاقية الشراكة بينهما، مشيراً إلى أن الرياضة تشيد جسوراً قوية بين الدول والشعوب.