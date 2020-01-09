مهرجان الشراع الدولي للفروسية ينطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، تنطلق، صباح اليوم، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان الشراع الدولي للفروسية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، بالعاصمة أبوظبي، الذي يستضيف على ميادينه فعاليات المهرجان منذ انطلاقته الأولى في عام 2017، وتشتمل نسخة عام 2020 على ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، و3 نجوم، و4 نجوم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتحرص (الشراع) من خلال بطولاتها الدولية على توفير أعلى المستويات الفنية لمنظومة رياضة القفز، وبما يتوافق مع تطلعاتها لتنمية نشاط قفز الحواجز في الإمارات، وتوفير فرص التنافس أمام فرسانها، وفي بلدهم، وبين جمهورهم على ساحة دولية حقيقة.

وتبدأ أولى بطولات مهرجان الشراع 2020، بفعاليات البطولة الدولية من فئة النجمتين، وتجري فعاليات منافساتها على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من صباح اليوم الخميس، وحتى مساء السبت المقبل، وتجتذب المشاركة فيها أعداداً كبيرة من مختلف فئات فرسان قفز الحواجز، من دولة الإمارات والدول العربية، وغيرها من دول العالم.وأكملت لجان البطولة كل استعداداتها الإدارية والفنية لانطلاقة الحدث الذي يترأسه عمران أحمد العويس، وتديره مارتينا بور، وفنياً يترأس لجنة التحكيم الإماراتي يوسف المحمودي، بمساعدة خمسة محكمين دوليين، وموفد من الاتحاد الدولي للفروسية، ويصمم مسارات المنافسات البرتغالي الدولي برناردو كوستا، ويشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر، بمعاونة ستة مشرفين.