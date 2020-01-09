شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة تل مرعب للسيارات تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بطولة تل مرعب للسيارات تنطلق اليوم
تاريخ النشر: 09/01/2020
يشهد تل مرعب في الرابعة من مساء اليوم انطلاق الجولة الأولى من بطولة تل مرعب للسيارات، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وتعتبر من البطولات المميزة ضمن المهرجان ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز قيمة عبارة عن سيارات من فئة نيسان.
وتستمر البطولة ليومين وتشمل ست فئات 6 و8 سلندر مفتوحة، 6 سلندر جير عادي، و6 سلندر غاز، 8 سلندر جير عادي و8 سلندر غاز.
وأكد سعيد المرزوقي، رئيس اللجنة الرياضية في المهرجان اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة بطولة تل مرعب للسيارات التي تحظى بشعبية وإقبال كبير من المتسابقين من داخل وخارج الدولة نظراً للجوائز القيمة المرصودة للفائزين، وقال إنه تم تجهيز منطقة استقبال المتسابقين والسيارات المشاركة، كما تم إعداد معسكر خاص للمتسابقين في المنطقة بجوار تل مرعب، إلى جانب توفير وجود ممر خاص للسيارات من أجل دخول مضمار المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة تل مرعب للسيارات تنطلق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.