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بطولة تل مرعب للسيارات تنطلق اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بطولة تل مرعب للسيارات تنطلق اليوم

تاريخ النشر: 09/01/2020

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يشهد تل مرعب في الرابعة من مساء اليوم انطلاق الجولة الأولى من بطولة تل مرعب للسيارات، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وتعتبر من البطولات المميزة ضمن المهرجان ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز قيمة عبارة عن سيارات من فئة نيسان.
وتستمر البطولة ليومين وتشمل ست فئات 6 و8 سلندر مفتوحة، 6 سلندر جير عادي، و6 سلندر غاز، 8 سلندر جير عادي و8 سلندر غاز.
وأكد سعيد المرزوقي، رئيس اللجنة في المهرجان اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة بطولة تل مرعب للسيارات التي تحظى بشعبية وإقبال كبير من المتسابقين من داخل وخارج الدولة نظراً للجوائز القيمة المرصودة للفائزين، وقال إنه تم تجهيز منطقة استقبال المتسابقين والسيارات المشاركة، كما تم إعداد معسكر خاص للمتسابقين في المنطقة بجوار تل مرعب، إلى جانب توفير وجود ممر خاص للسيارات من أجل دخول مضمار المشاركة.

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