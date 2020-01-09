راشد بن سعود المعلا يشهد مهرجان أم القيوين للهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، سباق الهجن العربية الأصيلة، ضمن مهرجان أم القيوين ال 15 لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

حضر السباق الذي أقيم في الفترة المسائية، أمس، بميدان اللبسة في أم القيوين، عدد من الشيوخ وأبناء القبائل، إلى جانب محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن 9 أشواط لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ولمسافة 6 كيلومترات.

وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز (الهايلة) للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري.

بينما فازت بالشوط الثاني (الكايدة) للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق الرميثي، وبالشوط الثالث (الشعال) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر سيف بن عتيق العميمي.

و كان الشوط الرابع من نصيب (العزرة) لهجن البشاير والمضمر عبدالله بن طويرش الوهيبي، في حين فازت بالشوط الخامس (مغرية) للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري، والشوط السادس (حشيم) للشيخ عبدالله بن سعيد المعلا، والشوط السابع (الأسد) للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري، والشوط الثامن (الذيبة) للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري، والشوط التاسع (مطفية) لهجن الرئاسة والمضمر حمد سعد قذلة الأحبابي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى من كل شوط وتسليمهم مفاتيح السيارات.

وكان الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، شهد الأشواط الصباحية ضمن المهرجان، وتوج الفائزين بالمراكز الأولى من كل شوط وسلمهم مفاتيح السيارات.