شكرا لقرائتكم خبر عن بوشلاخ تُشارك في اجتماع لجنة سيدات غرب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت أمل حسن بوشلاخ عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس لجنة كرة القدم للسيدات باتحاد غرب آسيا في الاجتماع الأول للجنة بتشكيلها الجديد، والذي عُقد في المنامة. وأكدت أمل بوشلاخ أن اللجنة لديها روزنامة مسابقات ستساهم في تسريع عملية تطوير نشاط كرة القدم للسيدات بشكل كبير، وتهدف إلى تحقيق طموحات كبيرة؛ للارتقاء باللعبة في الأندية والمنتخبات الوطنية.

وأشارت أمل بوشلاخ، إلى أن لجنة كرة قدم السيدات عادت للنور من جديد بعد انقطاع دام 6 سنوات، وتسعى بكل جهدها لتطوير اللعبة ومسابقاتها ضمن استراتيجية اتحاد غرب آسيا لتطوير كرة القدم النسائية بالمنطقة، ووضعت اللجنة خلال اجتماعها ترتيبات تنظيم بطولة لأندية السيدات أواخر العام الحالي في مدينة العقبة بالأردن.

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