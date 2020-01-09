ابن روني يخطف الأضواء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف كاي الابن الأكبر لنجم مانشستر يونايتد السابق واين روني الأنظار عندما جلس مع والده في مدرجات «أولد ترافورد» وشاهد بخيبة أداء فريق والده السابق أمام مانشستر سيتي.

ويعد كاي لاعباً موهوباً وسبق له اللعب في أكاديمية مانشستر يونايتد ثم انتقل لمانشستر سيتي في عام 2016، عندما كان يلعب روني للشياطين الحمر. وعند انتقال روني من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون ثم إلى دي سي يونايتد الأمريكي في صيف عام 2018، فإن مانشستر سيتي أخبر نجل روني أنه سوف يتطلع إلى ضمه في أكاديمية النادي مجدداً عند عودة أسرته إلى إنجلترا.