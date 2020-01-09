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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 09/01/2020

حسان العبيدلي العطا والروح في الملعب تبغي اللي يعطي ويتعب

ما تبي ناسٍ بلا همه وكل سهلٍ عندها يصعب

الادارة تبني وتخطط الادارة ما هي لي تلعب [email protected]

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