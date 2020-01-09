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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 09/01/2020

حسان العبيدلي

العطا والروح في الملعب     تبغي اللي يعطي ويتعب
ما تبي ناسٍ بلا همه         وكل سهلٍ عندها يصعب
الادارة تبني وتخطط         الادارة ما هي لي تلعب

[email protected]

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