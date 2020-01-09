مسعود: تجهيزات ملعب خورفكان وصلت إلى مراحلها الأخيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:”الخليج 365”



يسابق «خورفكان» الزمن لإنجاز ملعبه الجديد، قبل خوض استحقاقات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، بعد أن اضطر الفريق للعب خارج أرضه خلال المرحلة السابقة بسبب أعمال الصيانة وإعادة تأهيل منشآت النادي.

وأكد المهندس علي راشد مسعود مسؤول الصيانة بملعب خورفكان أن التجهيزات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولم يتبق إلا القليل، لاكتمال الحلة الجديدة للملعب، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة، وكذلك أعمال المدرج الجديد، فيما تبقى القليل للانتهاء من مرحلة العشب، كاشفاً عن بداية العمل بالمبنى الإداري في غضون الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب تأهيل الطرق الداخلية في النادي والمواقف.

ووجه المهندس مسعود الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وجه بميزانية مفتوحة ل«خورفكان»، مما سهل كثيراً من تسريع العمل داخل الملعب، إلى جانب وصوله إلى مراحل متقدمة حسب البرنامج الموضوع لإجراءات الصيانة، والتي

تتماشى مع متطلبات رابطة دوري المحترفين واشتراطاتها.

كما قدم مسعود الشكر أيضاً لكافة الدوائر المحلية، والتي قامت بما أوكل إليها من مهام على أحسن وجه، على رأسها مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الأشغال.

وقال مسعود: نطمئن جماهير «النسور» بأن سفينة الخور ستبحر من جديد في مياه الخليج العربي بشكل ولون مختلفين.

على صعيد آخر، كتب اللاعب عادل جمال والذي ساهم بقوة في صعود «خورفكان» لأضواء المحترفين الموسم المنصرم، على صفحته في «تويتر»: إنه يحترم قرار المدرب جوران بإبقائه ضمن دكة البدلاء طوال مباريات الفريق السابقة، وعدم منحه فرصة المشاركة، نافياً إصابته، وأنه في كامل جاهزيته البدنية والفنية، منوهاً في الوقت نفسه بأن «خورفكان» ينقصه فقط القليل من الحظ والتوفيق، ويحتاج إلى فوز وحيد تأتي بعده الانطلاقة الحقيقة لنسور الخور.