ترايثلـون الإمـارات يدشـن 2020 بدواثلـون عجمـان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف إمارة عجمان يوم غدٍ الجمعة سباق الدواثلون، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، والذي يعد فاتحة السباقات التي تقام تحت مظلة جمعية الإمارات للترايثلون في عام 2020، ويشارك في السباق نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية ويقام في منطقة الزوراء في عجمان وتشرف الجمعية على الشأن الفني للسباق من خلال كادرها الفني.

وأوضح مدير السباق محمد أحمد الكمالي أنه سيسمح بالمشاركة للاعبين ابتداء من عمر 12 سنة فما فوق، مبيناً أن السباق يتضمن ثلاثة مسافات مختلفة يختار منها اللاعب المسافة الأنسب للياقته البدنية وخبرته في هذه الرياضة، حيث تشمل المسافة القصيرة (سوبر سبرنت) الجري لمسافة 2.5 كم، وقيادة الدراجة الهوائية لمسافة 10 كم، والجري مجدداً لمسافة 2.5 كم، بينما المسافة المتوسطة (سبرنت) تتضمن الجري لمسافة 5 كم، وقيادة الدراجة الهوائية ل 20 كيلومتراً، والجري مجدداً لمسافة 2.5 كم، فيما تتضمن المسافة الطويلة وهي (مسافة الأولمبيك) الجري لمسافة 10 كيلومترات والدراجة الهوائية ل40 كيلومتراً، والجري في آخر مراحله ل 5 كيلومترات.

من جهتها تقدمت أسرة جمعية الإمارات للترايثلون برئاسة خالد عبدالكريم الفهيم بالشكر والتقدير لدائرة التنمية السياحية في عجمان لاهتمامها بهذه الرياضة ودورها في خدمة الرياضة الإماراتية متمنين لهم مزيداً من النجاح.

وفي شأن متصل، أكدت عضو مجلس إدارة الجمعية أسماء يوسف الجناحي أن السباق سيشهد مشاركة لاعبي نادي الحمرية الثقافي الرياضي في أول مشاركة لهم منذ إشهار اللعبة في صفوفهم في ديسمبر الماضي، وقدمت الشكر للجنة المنظمة لتخصيصها فئات لتكريم الأوائل من المواطنين أثناء التتويج وذلك لدعم ممارستهم لهذه الرياضة وبما يسهم في نشر اللعبة واستكشاف مواهب واعدة للمنتخب الوطني.

وأضافت: «يأتي دور جمعية الإمارات للترايثلون في دعم المسابقات المحلية فنياً من ناحية التأكد من مسار السباق وملاءمته مع إجمالي عدد المشاركين، والتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة للاعبين، إضافة إلى توفير محكمين لتأمين دقة نتائج السباقات، فضلاً عن تقديم الإرشادات الخاصة بالمنطقة الانتقالية من مرحلة لأخرى (الجري للدراجات) (الدراجات للجري)».

ويندرج الدواثلون تحت أنواع الرياضات المركبة، وهو سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، يبدأ السباق بالجري ومن ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري.