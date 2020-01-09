الفجيرة يفسخ عقدي جيبور ومارسيال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

قرر نادي الفجيرة فسخ عقد لاعبيه المحترفين الإيفواري كواسي مارسيال، والليبيري وليام جيبور، بناء على التقرير الفني الذي قدمه الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفريق لإدارة النادي مؤخراً، وتضمن سلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة، فضلاً عن حاجة الفريق الماسة لعدد من العناصر الجديدة سواء على صعيد اللاعبين الأجانب أو المواطنين والمقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لدعم بعض المراكز وخاصة في المنظومة الهجومية بوصفها الحلقة الأضعف في الفريق.

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