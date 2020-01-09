نجاح مخيم الربيع بنادي بالرميثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم اليوم مخيم الربيع الرياضي بنادي بالرميثة الذي جرت فعالياته على مدار عطلة الربيع الدراسية التي استمرت قرابة الشهر، وشهد المخيم إقبالاً كبيراً من كافة الفئات العمرية، حيث استفادوا من كافة الفعاليات المتنوعة ضمن المخيم.

وكانت إدارة الأنشطة بالنادي أعدت برنامجاً حافلاً من الأنشطة المحببة لكل الأعمار ككرة القدم والسباحة والتايكواندو والألعاب الترفيهية بجانب برامج خاصة لتحفيظ القرآن الكريم من قبل متخصصين، بجانب الفعاليات الثقافية. وذكر محمد إسحق مدير عام النادي أن المخيم حقق أهدافه وساهم على مدار أيام عطلة الربيع في صقل القدرات الرياضية لطلبة المدارس الذين انخرطوا في المخيم من بدايته، مشيراً إلى أن إدارة الفعاليات بالنادي كانت رصدت كل الإمكانيات المتاحة لنجاح المخيم ولاستفادة جميع المشاركين فيه استفادة كبيرة تجعلهم يعودون لصفوف الدراسة وهم أكثر إيجابية وإقبالاً على التحصيل الدراسي بالشكل المطلوب.