عين شباب الأهلي على بيدرو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
علم «الخليج الرياضي» أن نادي شباب الأهلي اقترب من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم فريق بني ياس الإسباني بيدرو كوندي، وذلك من أجل تدعيم تشكيلته في «الميركاتو الشتوي».
ويعتبر انضمام كوندي في حال وصول المفاوضات إلى خاتمتها السعيدة، صفقة قوية ستسهم في تعزيز وزيادة أوراق القوة في تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني رودورلفو أروابارينا.
وكان المهاجم الإسباني قد انضم إلى بني ياس الموسم الماضي، حيث لعب في صفوف الفريق السماوي 37 مباراة في دوري الخليج العربي، ونجح خلالها في تسجيل 25 هدفاً، بواقع 18 هدفاً الموسم الماضي، و7 أهداف في الموسم الحالي، كما سجل 12 هدفاً في مسابقة كأس الخليج العربي في 12 مباراة.
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