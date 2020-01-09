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بلدية الحمرية تؤكد مواصلة دعم الفعاليات الرياضية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهمت بلدية الحمرية ضمن خططها المجتمعية في تقديم أوجه الدعم والمساندة لمختلف الفعاليات الرياضية التي جرى تنفيذها في عام 2019 في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، وحرصت على تواجدها كشريك فاعل في منظومة الفعاليات الرياضية المنفذة .
وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن عام 2019 كان حافلاً بالمشاركات الرياضية لبلدية الحمرية من خلال خطط للمشاركة بتنفيذ وتهيئة الأجواء لإقامة البطولات والأنشطة الرياضية في منطقة الحمرية، موضحاً أن بلدية الحمرية لن تدخر جهداً في تواصل مسؤوليتها الاجتماعية وشراكاتها مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية والاتحادات الرياضي.
وأشار إلى أن بلدية الحمرية حريصة على أن تعزز من ممارسة البدنية والنفسية للقطاعات المجتمعية من خلال البطولات المنظمة كونها تعد ضرورة قصوى لما للرياضة من منافع صحية وجسدية وبدنية.

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