أستون فيلا يعود بالتعادل من أرض ليستر في كأس الرابطة الإنكليزية









اسماء السيد - نزل النيجيري كيليتشي ايهياناتشو من مقاعد البدلاء وعادل الارقام لليستر سيتي امام ضيفه استون فيلا 1-1، الاربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم.

وتخلف فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بهدف الفرنسي فريدريك غيلبير في الشوط الاول على ملعب "كينغ باور" بعد عرضية من الهولندي أنور الغازي (28). لكن ايهياناتشو عادل قبل ربع ساعة من نهاية الوقت مسجلا هدفه السادس في ست مباريات هذا الموسم (74).

وكان ليستر سيتي، وصيف ترتيب الدوري المحلي، الطرف الافضل امام فيلا الذي يبحث عن لقبه الاول منذ كاس الرابطة عام 1996، لكن زملاء المهاجم الدولي جايمي فاردي عليهم انهاء المهمة في ملعب "فيلا بارك" ايابا في 28 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة على ملعب ويمبلي مع المتأهل بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3-1 الثلاثاء). وكان ليستر احرز المسابقة آخر مرة في 2000 عندما تخطى استون فيلا في نصف النهائي.

ملخص مباراة أستون فيلا وليستر: