طلائع الجيش يسقط أمام الحدود بثلاثية "جريندو"









اسماء السيد - سقط طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أمام ضيفه حرس الحدود الاربعاء، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدين الحرس بهذا الفوز للاعبه محمد عبد اللطيف "جريندو" الذي سجل ثلاثية "هاتريك" (12 و45+3 و 89)، رافعا رصيد فريقه الى 17 نقطة ليصبح سادسا، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعاد الاتحاد السكندري بتعادل سلبي امام مضيفه انبي بملعب بتروسبورت، فرفع رصيده الى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع انبي رصيده الى 16 نقطة في المركز التاسع.

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و حقق وادي دجلة فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه سموحة 3-2 بملعب المكس.

نجح وادي دجلة في التقدم مبكرًا عن طريق محمد هلال (4)، وعادل لسموحة الكاميروني رونالد وانجا (17)، ثم عاد دجلة للتفوق بأقدام التونسي رفيق كابو (70) وتعادل لسموحة البوركينابي محمد كوفي (74).

وسجل هدف فوز الضيوف رجب عمران (86) مانحا فريقه دجلة فوزا هو الثاني له هذا الموسم، وثلاث نقاط غالية ابعدته عن ذيل الترتيب ليستقر في المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 9 نقاط، في حين تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع.