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محمد صلاح يفوز بأجمل هدف في استفتاء أنفيلد عام 2019

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محمد صلاح نجم الإنجليزي يفوز بجائزة أجمل هدف لفريقه في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي لعام 2019، حيث قام فريق ليفربول باجراء تصويت عبر الحساب لرسمي للنادي على موقع التواصل «تويتر» على هدفين للفرعون المصري محمد صلاح.

كان الهدف الأول في التصويت الذي هز شباك أرسنال ونال 5% من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي عبر تويتر، فيما تصدر التصويت هدف «محمد صلاح» في شباك التصويت بنسبة 56%.

وقد جاء بالمركز الثاني التسديدة القوية للاعب الوسط البرازيلي فابينيو وبهدفه الذي هز شباك مانشستر سيتي بنسبة 34%، أما عن اللاعب ساديو ماني فقد احتل هدفه في شباك إيفرتون على نسبة تصويت 5%.

الجدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صلاح سجل ثاني أسرع هدف في نهائي بحسب ما ذكرته الفيفا أنه خلال 108 ثوانى بمباراة النهائي أمام توتنهام.

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