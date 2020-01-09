جول GOAL : بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون ONlinE يلا شوت بث مباشر ليفربول وايفرتون kora extra كورة اونلاين بث مباشر ليفربول والهدف يضيع

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت yalla shoot كورة اكسترا مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر kora live كورة اونلاين الاسطورة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة ستار، كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم يضم مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وإيفرتون في ديربي خاص بين الفريقين، ويسعى كل فريق للفوز في مباراة اليوم من أجل البقاء في الكأس والمنافسة على اللقب، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لفريق ليفربول حيث أنه خاض الموسم الحالي بدون هزائم مما يجعله في صدارة الدوري الإنجليزي منفرداً وأشارت التقارير إلى أنه اقترب من التتويج باللقب.

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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر ليفربول، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة ايفرتون وليفربول التي تُقام على ملعب الأنفيلد، وتبدأ المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المُكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتُذاع على القناة الثانية بتعليق الشوالي.

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بث مباشر ايفرتون وليفربول كورة ستار كورة أون لاين kora extra ليفربول وايفرتون بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة ايفرتون وليفربول بدون تقطيع، كون كلوب فريق من النجوم بقيادة الهجوم ماني وصلاح، وقد أفادت التقارير الرياضية بأن ليفربول أصبح الفريق الذي لا يُقهر في الوقت الحالي، وقد لعب ليفربول 20 مباراة في الدوري لم يخسر في واحدة مما جعله على عرش الدوري منفرداً عن البقية، وكاد يقترب من تحقيق اللقب.

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بداية الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون

الدقيقة 10: ايفرتون يفشل في تسجيل الهدف الأول في اللقاء بعد تصدى حارس الريدز للرأسية

الدقيقة 33: تصويبة من جانب الريدز ولكن تخرج ضربة مرمى لإيفرتون بعدما مرت بجوار القائم