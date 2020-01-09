كريم بنزيما يغيب عن تشكيل ريال مدريد للسوبر الأسباني

كشف اليوم الإثنين المدير الفني لفريق ريال مدريد الفرنسى زين الدين زيدان، عن قائمة الفريق والتي ستخوض منافسات بطولة السوبر الإسباني بنظامها الجديد.

وغاب عن القائمة كلا من الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما بسبب الإصابة، والتي كانوا قد تعرضوا لها بأخر الاستعدادات قبل السفر إلى السعودية، حيث عانى الفرنسي بنزيما من كدمة في ساقه اليسرى، بينما عانى الويلزي جاريث بيل من إصابة في الجهاز التنفسي العلوي، كما شهدت قائمة ريال مدريد على عودة كلا من الكولومبى جيمس رودريجيز بعد تعافيه من الإصابة رفقة البرازيلى مارسيلو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتوبى.

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في خط الدفاع: كارفخال، راموس، أودريوزولا، ميليتاو، مرسيلو، فاران، ناتشو، ميندى.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، رودريجيز، إيسكو.

في الهجوم: لوكاس فاسكيز، فينيسيوس، إبراهيم دياز، يوفيتش، ماريانو، رودريجو.

يذكر أن ريال مدريد سيخوض مباراة افتتاح السوبر الإسبانى، مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة، بمواجهة نادى فالنسيا.