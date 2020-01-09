رابط شغال LIVE: مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر Kora live | بث مباشر ليفربول يوتيوب سريع beIN Sport liverpool ليفربول بث مباشر وهدف ضائع للريدز

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر| بث مباشر ليفربول اون لاين beIN Sport liverpool | يلا شوت ليفربول مباشر| كورة اون لاين ليفربول بث مباشر يوتيوب، يحل فريق ايفرتون اليوم ضيفا ثقيلا على مضيفه وخصمه اللدود ليفربول ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي، حيث أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، أنه يتعين على لاعبي فريقه تقديم أداء متميز دون أي تقصير أو أخطاء أمام الجار المتألق ليفربول حيث يبحث الضيوف الليلة عن عن التخلص من خيبة الأمل التي لازمته طوال عقدين في قمة مرسيسايد على هذا الملعب.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون

يلا شوت بث مباشر ليفربول كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون نقدم لكم البث المباشر بدون تقطيع، ومن جهته طالب الألماني كلوب، لاعبي فريقه المبتلى بالإصابات بتقديم كل ما لديهم عندما يواجهون إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، حيث وسع ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، بعد الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس الماضي ، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الاحماء.

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رابط البث الآن بث مباشر ليفربول اون لاين حصري يلا شوت الجديد، ورغم أهمية مباراة الديربي التي تنتظر الفريق أمام إيفرتون إلا أن كلوب يضع في حساباته، صعوبة المواجهات التالية التي تنتظره في البريميرليج، وكان الفريق قد تخلى عن المنافسة في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من أجل مشاركة قوية في بطولة كأس العام للأندية والتي خاضها بكامل نجومه وتوج فيها باللقب، فيما شارك في نفس التوقيت بالفريق الثاني في بطولة كأس رابطة المحترفين وخسر أمام أستون فيلا بخماسية نظيفة.

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بعد قليل تنطلق المباراة بين فريق ليفربول وإيفرتون في الكأس ولابد من الفوز، ويسعى الفريق الأحمر للفوز في اللقاء.

الحكم يُعلن عن بداية الشوط الأول بين الفريقين

الدقيقة 10: رأسية من إيفرتون على مرمى ليفربول ولكن الحارس يتصدى لها

الدقيقة 33: ليفربول يُهدر الفرصة الرابعة للتقدم بالهدف الأول على إيفرتون