برشلونة يقع في فخ التعادل مع اسبانيول ويشارك الريال في صدارة الدوري

يلتقي اليوم فريق برشلونة مع فريق اسبانيول في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الذي يتفرد بصدارته الفريق الملكي قبل انطلاق المباراة، حيث لعب الملكي 19 مباراة بفارق مباراة واحدة عن البارسا ويمتلك في جُعبته 40 نقطة مقابل 39 للبارسا قبل مباراة اليوم.

برشلونة واسبانيول

يلعب الفريق الكاتالوني على ملعب باور 8 حيث يحل ضيفاً على اسبانيول، ويُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية الثالثة بتعليق رؤوف خليف في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُعد هذه المباراة سهلة بالنسبة لبرشلونة لاستعادة الصدارة من جديد.

نتيجة مباراة برشلونة واسبانيول

تعادل فريق برشلونة في 17 مباراة لعبها أمام اسبانيول بينما حقق الفوز خلال 50 مباراة وخسر في 12 مباراة خلال تاريخ لقاءات الفريقين البالغة 79 لقاء، وبهذا يدخل البارسا المباراة بروح معنوية عالية حيث يمتلك الروح المعنوية العالية التي تدفعه لتحقيق الفوز مساء اليوم وانتزاع المركز الأول من الملكي الذي تفرد به مؤقتاً لحين انتهاء مباراة برشلونة.

الدقيقة 15: الهدف الأول لصالح برشلونة يضيع بعد تصويبة ضعيفة من سواريز

الدقيقة 22: اسبانيول يُسجل الهدف الأول في مرمى البارسا من ضربة حرة مباشرة

الدقيقة 40: تصويبة من ميسي تصطدم بالقائم وتخرج خارج الملعب والتعادل يضيع

انتهى الشوط الثاني من عمر المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق