برشلونة تتعادل مع اسبانيول في الدوري الاسباني بهدفين لكل منهما

يستضيف فريق اسبانيول فريق برشلونة على أرضه ضمن أحداث الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني “لاليجا” ويبحث البارسا عن الصدارة خاصة وأنه يأتي في المركز الثاني قبل انطلاق مباراة اليوم بقارق نقطة واحدة عن الريال المُتصدر والذي يسبق البارسا بمباراة أيضاً.

برشلونة واسبانيول

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر قناتها الثالثة بتعليق رؤوف خليف في تمام الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات، ويبحث اسبانيول عن تعديل مساره ووضعه في الدوري بعدما حل في المركز الأخير في الدوري لهذا العام.

نتيجة مباراة برشلونة

من المُتوقع أن يبدأ فالفيردي بالتشكيلة المُعتادة بقيادة ميسي رغم سهولة المباراة تكتيكياً وفنياً لكنه لن يُخاطر بأية تبديلات خاصة وأنه يُنافس على الصدارة، ومن الجدير بالذكر أن زيدان نافس على الصدراة هذا العام ووضع الريال على القمة بعدما كان متأخراً العام الماضي في الترتيب.

الدقيقة 16: الهدف الأول يضيع من سواريز بعد تصويبة تُخطيء المرمى وتخرج ضربة مرمى لصالح فريق اسبانيول

الدقيقة 30: برشلونة يستقبل الهدف الأول في شباكه من رأسية عقب تنفيذ ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة

الدقيقة 41: الهدف الأول يضيع من البارسا بعد تصويبة من ميسي تصطدم بالقائم

انطلاق الشوط الثاني من عمر المباراة

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق