ليفربول يفوز على ضيفه ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي

استطاع فريق ليفربول الفوز على ضيفه ولفرهامبتون في مباراة اليوم الأحد والتي جمعت الفريقين على ستاد آنفيلد ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي “بريميرليج” والتي انتهت بنتيجة 1-0.

حيث قام باحراز الهدف الوحيد للمباراة اللاعب ساديو ماني بالدقيقة 44 من زمن المباراة، وقد تم الغاء هدف لصالح ولفرهامبتون بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وقد استطاع فريق ليفربول من الحفاظ على الكرة في أغلب أحداث المباراة، حيث لم يتمكن لاعبي ولفرهامبتون من تهديد مرمى الريدز، وبتلك النتيجة استطاع ليفربول من رفع رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الأول بجدول ترتيب البريميرليج، بينما ظل ولفرهامبتون عند رصيد 30 نقطة وبالمركز الثامن.