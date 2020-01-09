اتحاد الكرة يكشف عن موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري

صرح اتحاد الكرة المصري معلنا عن موعد مباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” ببطولة السوبر المحلي؛ حيث تقام المباراة في الثالث والعشرين من شهر فبراير المقبل كموعد مبدئي وفقا لما استقرت عليه لجنة المسابقات واللجنة الخماسية.

وكان اتحاد كرة القدم قد تلقى عرضين من السعودية والإمارات لاستضافة لقاء السوبر المصري بين المارد الأحمر والزمالك، بينما لم يستقر الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الوقت الراهن على البلد الذي سيستضيف المباراة.

وهناك العديد من المفاضلات لإقامة السوبر المحلي في مدينة جدة أو ولاية دبي، بعد أن استقر الاتحاد على عدم إقامة لقاء السوبر داخل مصر.