موعد انطلاق الأهلي إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي عن موعد توجه الفريق إلى زيمبابوي لخوض مباراة بلاتينيوم المقررة يوم 11 يناير 2020 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والذي سيكون فجر بعد غدٍ الأربعاء.

كما أعلن الجهاز الفني للكرة بالنادي الأهلي على انه تم استبعاد أحد مهاجمي الفريق من قائمة الأهلي المسافرة، كما أوضح أن سيتم استدعاء كل اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية لرحلة الفريق، كما ستشد القائمة على تواجد الدولي المصري المنضم حديثًا من صفوف أفيس البرتغالي محمود عبد المنعم كهربا بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد، حيث انه من المقرر الإعلان عن القائمة النهائية للأهلي لمواجهة فريق بلاتنيوم خلال الساعات القليلة المقبلة.