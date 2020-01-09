موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي؛ حيث يأمل المارد الأهلي في التغريد بعيدا بصدارة الترتيب عن المقاولون العرب صاحب مركز الوصافة والاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث، خاصة وأن الفارق بين الأهلي والمقاولون نقطتين وبين الاتحاد 4 نقاط.

ويقع المارد الأحمر في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 8 مباريا لم يتلقى الهزيمة أو يحقق التعادل في أي منها، بينما يقع مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط بعد الهزيمة في 5 مباريات والتعادل في ثلاثة والفوز في مباراتين فقط.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل الموافق الأول من شهر يناير، على أن يذاع اللقاء على قنوات تايم سبورت وأون سبورت في موعده المحدد.