تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30/12/2019 بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة نادي مصر وطنطا، ويستضيف ستاد الجونة مباراة الإنتاج الحربي والجونة.

وتقام مباراة فريق طنطا ونادي مصر في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تقام مباراة الإنتاج الحربي والجونة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز، فمن المقرر أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة مباريات اليوم في المواعيد المحددة لها مباشرة.