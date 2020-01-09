الزمالك يشكو كهربا بشكل رسمي للاتحاد الكرة ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد

تلقي اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادي الزمالك يشكو فيه اللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد، والذي يتهمه فيه بالهروب من الزمالك والتوجه إلى البرتغال دون علم نادي الزمالك بالإضافة إلى التعاقد مع الأهلي.

وجاء في الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة من الزمالك ضرورة التحقيق في واقعة هروب كهربا إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع الأهلي.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أن النادي قام بدفع 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيس البرتغالي، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأي نادي بالقيد إلا بعد دفع المستحقات المتأخرة على الأندية.

وأشار مسئولو اتحاد الكرة أن النادي الأهلي بعد مراجعة الإدارة المالية، تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد معظم اللاعبين بالإضافة إلى نسبة 3% عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائي لمباريات الأهلي.