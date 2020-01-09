الزمالك يتراجع عن فكرة إعارة محمد عواد في الميركاتو الشتوي

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة إعارة محمد عواد حارس مرمى الفريق في يناير الحالي، بالرغم أنه اقتراحا قوياً ومهماً تم طرحه في الفترة المنقضية بإعارة الحارس في ظل تألق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة وتألق محمد صبحي مع المنتخب الأولميبي.

وجاء بسبب تراجع الزمالك عن فكرة إعارة محمد عواد في يناير لأن القائمة الأفريقية يتواجد بها الحراس الثلاثة عواد وأبو جبل وصبحي، ولن يستطيع الزمالك من قيد جينش في قائمته الافريقية حتى أخر مباريات دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حتى لا يكمل الفريق مباريات دوري أبطال أفريقيا بحارسين فقط لذا استقر الأمر في القلعة البيضاء على عدم إعارة عواد بالرغم من وصول عروض شفهية من أندية خارجية ومحلية أبدت رغبتها في ضم حارس الزمالك الذي سبق وأن احترف في نادي الوحدة السعودي.