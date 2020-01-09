اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية

كشفت لجنة شئون اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة معلنة عن فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية التي ترغب في قيد بعض اللاعبين الجدد لتدعيم الصفوف وسد الثغرات وذلك غدا الأربعاء الأول من شهر يناير، على أن يستمر لمدة 30 يوما، وبذلك يتم غلق باب القيد في نهاية شهر يناير 2020.

وكان اتحاد كرة القدم قد استقر على قيد ثلاثين لاعبا ضمن قائمة كل فريق خلال الموسم الكروي الجاري، على أن يترك الحرية كاملة للأندية في قيد اللاعبين من أعمار مختلفة وعدم القيد بمواليد 97، ولكن مع الحرص على أن يتخطى العدد 30 لاعبا.

وأضاف اتحاد كرة القدم المصري مشيرا إلى قيد 4 لاعبين أجانب ضمن قائمة كل فريق خلال الموسم الجديد مع قيد لاعب آخر من سوريا أو فلسطين أو شمال إفريقيا، على أن يعامل كلاعب محلي.