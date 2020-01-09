موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد حرس الحدود؛ حيث يحل صاحب المركز الخامس ضيفا ثقيلا على نظيره.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 مباريات أخري والهزيمة في مباراتين، بينما يحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في ثلاث مباريات أخري.

وتقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود في تمام الثانية والنصف من ظهر الخميس المقبل الموافق الثاني من شهر يناير، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.