عمار حمدي يخضع للفحص الطبي قبل لقاء المقاصة

يجري لاعب النادي الأهلي، عمار حمدي اختبارات طبية للاطمئنان على حالة اللاعب قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان عمار قد تعرض للإصابة خلال مران الفريق أمس؛ حيث يعاني من إصابة في وجه القدم تسببت في مغادرة اللاعب للمران قبل دقائق معدودة من انتهاءه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي قبل مران الفريق اليوم الإثنين للاطمئنان على حالته قبل لقاء المقاصة، الذي يستعد له النادي الأهلي ويسعى من خلاله إلى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا بمركز الصدارة، على أن يشارك في اللقاء عمار حمدي بالرغم من تلقى الفريق الأحمر عرضا رسميا من إدارة الاتحاد السكندري لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.