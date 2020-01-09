شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعد لمباراة سموحة بدون راحة ومعسكر مغلق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى تدريباتة اليوم الخميس استعدادا لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب المكس بالاسكندرية .

ويستعد لاعبى حرس الحدود للسفر الى الاسكندرية يوم الجمعة القادمة لخوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة سموحة وذلك رغبة من الجهاز الفنى لزيادة التركيز و مواصلة حصد النقاط عقب الفوز على بيراميدز و طلائع الجيش .

يغيب محمد عبداللطيف جريندو صانع ألعاب فريق حرس الحدود عن المباراة القادمة لفريقه أمام سموحة فى بطولة الدورى الممتاز عقب حصولة على الانذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش اليوم و التى تمكن من أحراز هاتريك .

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حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .

قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود تجهيز الغانى نانا أنطوى و الايفوارى إبراهيما كونيه خلال الفترة الحالية لتعويض غياب المهاجم محمد عبداللطيف جريندو فى مباراة سموحة القادمة فى بطولة الدورى المصرى .

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 17 نقطة .