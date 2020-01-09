شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: أرفض تعديل الإستبدال.. ومباراة السوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أنه يرفض تعديل نظام الإستبدال فى لائحة الدورى هذا الموسم رغم مطالبة أكثر من ناد بزيادة الاستبدال، مشيرا إلى أنه يفضل استمرار اللوائح بالشكل الذى بدأت عليه.

وأوضح فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك ستقام فى فبراير المقبل وغالبا ستقام فى دورة الإمارات، وسيتم الاعلان عن كافة التفاصيل قريبا.

وجدد مسئولو الزمالك مخاطبة الاتحاد المصرى، لحسم استبدال مقعد كهربا، الذى وقع مؤخرًا للأهلى، من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى مستهل انطلاقة فترة الانتقالات الحالية لرغبة مسؤولى الأبيض فى ضم لاعب جديد بدلا من كهربا فى نفس مقعده حيث يمتلك الأبيض استبدال وحيد ويرغب مسؤولى الزمالك فى الحصول على أحقية بضم لاعب بدلا من كهربا من أجل إبرام صفقتين.

ويتمسك مسؤولو الزمالك، بالأحقية فى امتلاك استبدال بدلا من كهربا حيث يرى مسؤولو النادى إن الزمالك مر بظروف قهرية فى أمر كهربا الذى رحل عن الفريق رغم امتداد عقده، وكان لزامًا على النادى قيده فى قائمته لحفظ حقوقه فى تلك المسألة لذا جدد مسئولى النادى الأبيض مخاطبة الجبلاية بضرورة حسم هذا المقعد ومخاطبة الاتحاد الدولى والاستيفاء فى تلك المسألة، بعد رفض اتحاد الكرة زيادة مقاعد الاستبدال وتمسك مسؤول الأبيض باستبدال مقعد كهربا، لذا تمت مطالبة الجبلاية بالعودة إلى الفيفا لحسم المسألة قبل تصعيد مسئولى القلعة البيضاء للأمر.

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فيما كشف مسؤولو الزمالك عن عدم إجراء النادى أى استعلام بشأن محمود كهربا الذى وقع مؤخرًا بالنادى الأهلى، موضحين إن المسألة حاليا بين الفريق الأحمر والاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن أحقية قيد اللاعب فى سجلات الاتحاد وانتقاله للأهلى من عدمه، موضحين إن النادى الأبيض سيحصل على كل حقوقه بشأن اللاعب من خلال الطرق الشرعية وأوضح مسؤولو الزمالك إن تعليق قيد كهربا على نظام القيد الخاص بالاتحاد المصرى، أمر لا يخص النادى الأبيض، مؤكدين على مواصلة السعى فى ذلك القضية للحفاظ على حقوق النادى فى اللاعب الذى رحل عن الفريق رغم امتداد عقده مع ناديه وانضم لأفيش البرتغالى ثم قام بالتوقيع مؤخرا للأهلى حيث ينتظر حاليا وصول بطاقته من النادى البرتغالى حتى يتمكن الأهلى من قيده، بعد التصريحات التى أدلى بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء فى هذا الجانب إن هناك ناد مصرى قد قام بعمل استعلام حول قيد اللاعب ما تسبب فى تعطيل قيده بالأهلى.