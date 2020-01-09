شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: استمرار بند الـ8 سنوات ..وتقليص الجمعية العمومية لـ105 أندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن الفيفا رحب باستمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، مضيفا أن الجمعية العمومية المقبلة ستشهد حضور 240 ناديا.

قال فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، أنه فى الجمعية العمومية التى ستقام يوم 30 يونيو سيتم تقليص العدد إلى 105 ناديا فقط، حيث يسعى اتحاد الكرة لوصول الدعم إلى الأندية من أجل تطوير اللعبة.

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، علي الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة علي لائحة النظام الاساسي ، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

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كان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.

وهناك أكثر من بند فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة تسبب فى حالة من الجدل من بينها بند الـ8 سنوات والذى تدور مناقشات حول استمراره أو إلغائه، بجانب إمكانية تقليص عدد الأعضاء فى المجلس من 11 عضوا إلى 9 أعضاء، وإجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم الكاملة والغاء ترشح المستقلين، وإمكانية الغاء شرط ممارسة لعبة كرة القدم من شروط الترشح بحيث يكون من حق أى شخص خوض الانتخابات على أى مقعد دون التقيد بشرط ضرورة ممارسة لعبة كرة القدم.