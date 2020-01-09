شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تعديل عقد شوقى غريب.. وتطبيق "VAR" فى الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة باداراة اتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق على تعديل عقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى خلال المرحلة المقبلة عقب الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأضاف محمد فضل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport"، أن تطبيق تقنية " VAR" خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى أمر نهائى، وأنهم ينتظرون موافقة وزارة الشباب و الرياضة والجهات المعنية فقط عقب الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لمدة 3 سنوات ونصف.

وأوضح محمد فضل أن الأيام القليلة المقبلة سوف يتم تدريب 50 حكما على التعامل مع تقنية " VAR" وهذا تم بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وعلق محمد فضل على طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات بطولة الدورى المصرى قائلا: " لا أوافق على هذا الامر وأن اللائحة تنص على عدم الاستعانة بحكام أجانب منذ بداية الموسم ما عدا مباراة الاهلى و الزمالك وهذا الذى سوف يتم تطبيقة".

Advertisements

تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الدفعة الأولى من أجهزة تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، على أن يتسلم الدفعة الثانية غدا الخميس.

ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.. ويشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أكدوا أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصرى بات قريبا للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على استخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.