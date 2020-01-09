شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة جي بي مورجان للاسكواش بمشاركة مصرية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة جي بي مورجان، أول بطولة كبرى في لعبة الاسكواش في عام 2020، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 17 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويواصل أبطال مصر فى لعبة الاسكواش تحدياتهم في الموسم الجارى، والذى بدأ فى سبتمبر العام الماضى ببطولة الصين المفتوحة، وتوج بها الثنائى المصرى نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً، ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

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ويمثل مصر فى البطولة 13 لاعباً فى منافسات الرجال وهم: على فرج، محمد الشوربجي، محمد أبو الغار، عمر مسعد، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، زاهد سالم، مازن هشام، يوسف سليمان، كريم الحمامي، مصطفى عسل، محمد الشربيني.

أما فى منافسات السيدات فتمثل مصر 13 لاعبة وهن: رنيم الوليلي، نور الشربيني، يثرب عادل، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، سلمى هاني، نادين شاهين، ميار هاني، مريم متولي، روان العربي، زينا مكاوي، ندى عباس.

وتعتبر بطولة جى بى مورجان واحدة من أكبر البطولات فى اللعبة، حيث تصنف بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش " psa ".

ويشعل صراع التصنيف العالمي، المنافسة بين اللاعبين المصريين فى هذه النسخة نظراً لتقارب النقاط بين أبطال مصر الذين يهيمنون على المربع الذهبى فى تصنيف الرجال والسيدات.