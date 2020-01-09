شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: إيهاب جلال كان المرشح الأول لتدريب المنتخب ولكنه اعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى كان المرشح الاول لتدريب المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة ولكنه قدم اعتذار عن قبول المهمة .

وأوضح محمد فضل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن إيهاب جلال كان لديه اختيارات فى الجهاز المعاون له و قمنا بوضع الاسماء لاختيار الانسب فى التواجد لقيادة الفراعنة .

وأشار محمد فضل أن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب رفض تولى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الحالى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى و لا يوجد تحفظات على الاسماء المتواجدة حاليا بسبب أمتلاكهم الخبرة و التفاهم للعمل سويا منذ فترة وأنه تم ترشيح عصام الحضرى كمدرب لحراسة مرمى المنتخب .