شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات بين الزمالك وبو طيب لحسم موقفه بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن هناك تنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي بالزمالك فيما يخص كل احتياجاته في ملف التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأوضح أمير مرتضى أن هناك تواصل مستمر مع كارتيرون من أجل معرفة احتياجاته لتدعيم الفريق، وسيكون الأمر وفق احتياجاته الفنية في المقام الأول، وسيتم تحديد الأمر بعد استطلاع رأيه في المركز الذي يريد تدعيمه بالتنسيق معه.

وأضاف أمير مرتضى: “كارتيرون سيحدد وفق احتياجاته وبناءا عليها سيتم التحرك في يناير وأمامنا فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ما في صالح الفريق”.

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وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالنادي عن التواصل بشكل مستمر مع المغربي خالد بو طيب من أجل الاطمئنان عليه أولا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، وأن هناك اتصال مستمر معه من الإدارة والجهاز الطبي لمعرفة حالته.

وأتم: “سنجتمع به بعد الانتهاء من المرحلة العلاجية في الخارج، من أجل معرفة تطورات موقفه بشكل عام”.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، فكرة الاستغناء عن المغربي خالد بو طيب في يناير المقبل، بعد ظهور أصوات تنادي برحيله عن القلعة البيضاء بسبب تواضع مستواه خلال الفترة الماضية.