شكرا لقرائتكم خبر عن زيسكو يخوض تدريبه الأخير على ملعب السلام استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير في التاسعة مساء اليوم الخميس ، على ملعب السلام استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الجمعة في التاسعة مساء.

وخاض زيسكو تدريبه أمس الأربعاء على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر اليوم، و وكان في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

ويتدرب الفريق الزامبي على ملعب السلام الذي يحتضن اللقاء بين الفريقين في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ويقام الاجتماع الفني في السادسة مساء اليوم الخميس بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام قبله المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

وأعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك و زيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا، على أن يكون استلام الفان اي دي وتذاكر المباراة من فروع أورانج.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو المقرر لها غدا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط خلفا لفريق مازيمبي الكونغولي الذي يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، وتقام مباراة الزمالك وزيسكو بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام حتي الان في الوقت الذي طلب فيه الزمالك نقل المباراة الي استاد القاهرة وتم الحصول علي موافقة فريق زيسكو علي نقل المباراة ويتبقي موافقة الامن والاتحاد الافريقي كاف ليتم نقل المباراة رسميا.