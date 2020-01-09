فضل: "تطبيق الـ "VAR" في الدور الثاني من الدوري ولكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

قال محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم يعملون منذ بداية الموسم الكروي الجاري لتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مشيرًا إلى إنهم خاطبوا المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" لتطبيقه في مصر.

وقال فضل ـ خلال لقائه بفضائية أون سبورت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ـ:"نحتاج فقط موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للعمل على تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني من بطولة الدوري".

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وكان المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" قد صرح لـ"الخليج 365" بأن تطبيق تقنية الفيديو هذا الموسم في مصر أمر شبه مستحيل.

وقال لوكاس برود الأمين العام لـ"إيفاب" :"مصر لا تمتلك سوى حكم ساحة وحيد وثنائي لغرفة الفيديو يمكنهم التعامل مع (الفار)، والأخرون بحاجة إلى تدريب لفترة تصل إلى 9 أشهر".

وأتم فضل حديثه بـ:"نحتاج فقط تدريب لمدة 28 يوماً وبعدها يتم تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني في الموسم الجاري في الدوري، حصلنا على الموافقات اللازمة وننتظر قرار وزارة الرياضة، والاتحاد المصري يُوفر الأموال اللازمة للاتفاقات الخاصة بالفار، ولا نحتاج لشركات راعية للإنفاق".