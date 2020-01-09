فضل: إيهاب جلال هو من اعتذر عن تدريب المنتخب بعد الاتفاق معه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المدير الفني للمصري البورسعيدي، إيهاب جلال، كان المرشح الأول لقيادة منتخب مصر قبل حسام البدري.

فضل أضاف خلال حواره بفضائية أون سبورت مساء اليوم الأربعاء:"توليت مهمة اختيار المدير الفني وكان إيهاب جلال المرشح الأول واتفقنا معه على كل التفاصيل ولكنه اعتذر ولم يبلغني في النهاية عن اعتذاره".

وفي حوار مع قناة "أون سبورت" قال محمد فضل :"إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر، بعد أن كان الاتفاق قد تم بينه وبين الاتحاد على كل التفاصيل".

وأتم عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حديثه بـ :"إيهاب جلال اختار الجهاز المعاون له ولكنه اعتذر دون أن تكون هناك مواجهة أو حديث قبل اتخاذ قراره بالاعتذار".