كامل أبوعلي يتحدث عن.. وعد كريستيانو وغياب صلاح وحواره مع ماني ورئيس "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف رجل الأعمال المصري، كامل أبوعلي كواليس حواره مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تنظيم حفل الأفضل في العالم "ذا بيست".

وكان منتجع كامل أبوعلي بسهل حشيش قد استضاف حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019 وسط حضور أساطير كرة القدم الأفريقية والعالمية.

وقال كامل أبوعلي في تصريحات لقناة "القاهرة والناس" "تناولت ورئيس فيفا الغداء في أحد الفنادق بحضور بعض الشخصيات وتحدثت معه عن رغبتي في استضافة حفل الأفضل في العالم".

وأكمل "انفانتينو أكد لي أن هناك محادثات ستتم بيننا في فبراير المقبل، وسيتم مناقشة الأمر، أبلغته بأن أي أمر سيحلم به بشأن هذا الحدث سيتم العمل لتنفيذه، مشيرا الى أن هناك أمور لو تمت سوف تفيد مصر بشكل كبير في قطاع السياحة".

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وقدم كامل أبوعلي الشكر لكل مسؤولي محافظة البحر الأحمر بعد تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا، وناشد جميع الوزارات المختلفة بضرورة العمل يد واحدة من أجل تنظيم مصر لمزيد من الأحداث العالمية لتنشيط السياحة.

وواصل "أشكر عائلة كريستيانو رونالدو على تلبية الدعوة، كان لهم جناح خاص ضمن 11 جناح تم بنائهم في 45 يوم لاستضافة ضيوف شرف الحفل".

واستمر "كريستيانو رونالدو وعدني بأن يأتي لمصر والغردقة في الصيف، كذلك أرسين فينجر كان سعيدا بالإقامة، وقال أنه سيأتي مجدداً مع عائلته، ساديو ماني هو الأخر أبدى سعادته بكل ما تم، ووافق على وضع اسمه على الجناح الذي سكن به".

واختتم "لا أعلم السبب الحقيقي حول غياب صلاح، بالطبع كنت أتمنى وجوده، الحفل كان سيزداد بريقاً، علمت أن عمرو الجنايني تواصل معه، بالطبع نحترم ظروفه، صلاح أفاد السياحة المصرية كثيرا، وان شاء الله في عام 2020 يتوج بالأفضل في أفريقيا".