بالفيديو.. ملخص لمسات تريزيجية أمام ليستر سيتي بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خاض النجم المصري محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا، 67 دقيقة مع فريقه أمام ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

ولعب تريزيجية أساسيا من بداية المباراة، وحاول تشكيل خطورة على مرمى أصحاب الأرض طوال فترة تواجده في الملعب.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ونجح فيلا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب جيلبرت، فيما سجل ليستر سيتي هدف التعادل بعد خروج تريزيجية، عن طريق اللاعب ايهناتشو في الدقيقة 74.