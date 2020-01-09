محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
خاض النجم المصري محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا، 67 دقيقة مع فريقه أمام ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.
ولعب تريزيجية أساسيا من بداية المباراة، وحاول تشكيل خطورة على مرمى أصحاب الأرض طوال فترة تواجده في الملعب.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ونجح فيلا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب جيلبرت، فيما سجل ليستر سيتي هدف التعادل بعد خروج تريزيجية، عن طريق اللاعب ايهناتشو في الدقيقة 74.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ملخص لمسات تريزيجية أمام ليستر سيتي بكأس كاراباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.